غادرت ولم تعد... هل تعرفون شيئاً عن فاطمة دحام القويم؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- فاطمة دحام القويم (مواليد عام 2003، سورية)التي غادرت بتاريخ 31-12-2022 منزل ذويها الكائن في محلة بعلبك، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بعلبك على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات"