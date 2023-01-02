تراجع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح تسعيرة ما بين 42300 و42400 للدولار الواحد.

سجّل سرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 42100 و42300 للدولار الواحد.