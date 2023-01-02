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لبنان

تراجع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً

Lebanon 24
02-01-2023 | 09:40
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سجّل سرُ صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الإثنين، تسعيرة تراوحت ما بين 42100 و42300 للدولار الواحد.
 
بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، صباح تسعيرة ما بين 42300 و42400 للدولار الواحد.
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