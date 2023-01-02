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لبنان

في بلدة بقاعيّة.. العثور على قذيفة والأهالي يناشدون الجيش لتفجيرها

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:36
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عُثر، عصر اليوم الإثنين، داخل أرضٍ زراعية في بلدة طاريا - البقاع، على قذيفة من نوع "B7" غير مُنفجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع. 
وعلى الفور، ناشد الأهالي الجيش لتفكيك وتفجير القذيفة.
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لبنان

قذيفة

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