في بلدة بقاعيّة.. العثور على قذيفة والأهالي يناشدون الجيش لتفجيرها

عُثر، عصر اليوم الإثنين، داخل أرضٍ زراعية في بلدة طاريا - البقاع، على قذيفة من نوع "B7" غير مُنفجرة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وعلى الفور، ناشد الأهالي الجيش لتفكيك وتفجير القذيفة.