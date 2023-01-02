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لبنان

القاصر ملكة الرشيدي مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
02-01-2023 | 11:46
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة: ملكة حبيب الرشيدي (مواليد عام 2008، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 01-01-2023 منزل ذويها الكائن في محلة أبي سمراء-طرابلس، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية في بيان من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة أبي سمراء في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 434834 -06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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