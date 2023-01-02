الإصابات بكورونا في لبنان تسجّل ارتفاعاً.. ماذا عن الكوليرا؟

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، "عدم تسجيل اي إصابة جديدة، وعليه سجل العدد التراكمي للحالات المثبتة 670، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23".وعن كورونا، أعلنت "الصحة" تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس ولم تسجل اي حالة وفاة".