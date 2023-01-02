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لبنان

تاجرا مخدرات يقعان بقبضة "الأمن".. تعرفوا على هويتهما

Lebanon 24
02-01-2023 | 13:07
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف تجار المخدرات، على مختلف الأراضي اللبنانية، داهمت قوة من المجموعة الخاصة، بتاريخ 30-11-2022، منزلا في منطقة جبيل حيث يتواجد المطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية بجرم تجارة وترويج مخدرات، المدعو: "ز.ق"، فتم توقيفه وضبط سلاح حربي نوع كلاشنيكوف وكمية من المخدرات.
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وبالتاريخ ذاته، وبعد رصد وتعقب، أوقفت قوة من المجموعة الخاصة المطلوب للقضاء "ب.ش" بحقه ملاحقتان عدليتان بجرائم تجارة وترويج المخدرات، وذلك في محلة الأشرفية - بيروت. وأودع الموقوفان مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بشأنهما".
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