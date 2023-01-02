ضبط آلاف الحبوب المُخدّرة في منطقة لبنانيّة.. إليكم ما كشفه الجيش!

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

"بتاريخ 2/1/2023 ضبطت قوة من الجيش في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال، سيارة نوع جيب جي أم سي بداخلها 255 كلغ من حشيشة الكيف و400 ألف حبة كبتاغون. و سلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق" .

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