ضبط آلاف الحبوب المُخدّرة في منطقة لبنانيّة.. إليكم ما كشفه الجيش!

بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ ضبطت قوة من الجيش في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال، سيارة نوع جيب جي أم سي بداخلها ٢٥٥ كلغ من حشيشة الكيف و٤٠٠ ألف حبّة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/S9iK2gakmt pic.twitter.com/9u7uewCe69
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 2, 2023
بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢ ضبطت قوة من الجيش في منطقة ضهر المجر- جرود عرسال، سيارة نوع جيب جي أم سي بداخلها ٢٥٥ كلغ من حشيشة الكيف و٤٠٠ ألف حبّة كبتاغون.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/S9iK2gakmt pic.twitter.com/9u7uewCe69