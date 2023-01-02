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لبنان

مراسلة تلفزيونية "تحرّف" و "تجتزئ"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2023 | 13:32
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استغربت اوساط سياسية واعلامية إقدام مُراسلة في محطة تلفزيونية عريقة على اجتزاء تصريح السيد ابراهيم أمين السيد في بكركي، لتقتطع من التصريح الكلام الايجابي عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، كما عمدت الى تحريف كلام منقول عن البطريرك الراعي.
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المراسلة المذكورة تنتمي الى "التيار الوطني الحر"، الذي يبدو انه انزعج من كلام ابراهيم امين السيد عن قائد الجيش، وسألت هذه الأوساط: أين الصدقية؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

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