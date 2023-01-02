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لبنان

بواسطة سلاح صيد.. مواطنٌ من عكار يُصاب بطلق ناري!

Lebanon 24
02-01-2023 | 14:57
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أصيب الشّاب "خ.د." من بلدة فنيدق - عكّار، بطلق ناريّ من سلاح صيدٍ في بلدة قبعيت العكاريّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وعلى الفور، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى حلف الحبتور في حرار لتلقي العلاج اللازم.
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