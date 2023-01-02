بواسطة سلاح صيد.. مواطنٌ من عكار يُصاب بطلق ناري!

أصيب الشّاب "خ.د." من بلدة فنيدق - عكّار، بطلق ناريّ من سلاح صيدٍ في بلدة قبعيت العكاريّة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى حلف الحبتور في حرار لتلقي العلاج اللازم.