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لبنان

خطوة تطرأ في سوق الدولار.. هذا ما تقرّر مساء اليوم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-01-2023 | 15:34
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كشفت مصادر ناشطة في سوق الدولار لـ"لبنان24" إنّ بعض الصرّافين لجأوا إلى تقنين عمليات بيع الدولار ضمن السوق، مساء اليوم الإثنين، وذلك تحسباً لأيّ ارتفاعٍ مُقبل في سعر العملة الخضراء.

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وبحسب المعلومات، فإنّ معظم الصرّافين أبلغوا التجار الذين يتعاطون معهم أنّه لا إمكانية حالياً لتأمين دولارات في حال جرى طلبٌ عليها باعتبار أنّ هناك إمكانية لصعودٍ في السعر، وبالتالي فإنّ الخسائر قد تكونُ كبيرة في هذه الحالة.
أمّا في ما خصّ شراء الدولار من المواطنين، فقد أشارت المصادر إلى أنّ العملية مستمرة ولكن وفق "معدل" أدنى من السوق بـ600 ليرة لبنانية، وقالت: "أغلب الصرافين اتفقوا في ما بينهم على اختيار سعرٍ منخفض تماماً عن السوق لشراء الدولار وذلك لتجنب أي خسارة في الشراء. فعلى سبيل المثال، فإنّ سعر الدولار على المنصة يناهز الـ42 ألفاً، في حين أن الصرافين يشترونه بـ41400 من المواطنين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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