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لبنان

يوم غد.. إليكم ما ستفعله المصارف بشأن "صيرفة"

Lebanon 24
02-01-2023 | 15:39
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بثت قناة الـ"LBCI"، مساء اليوم الإثنين، تقريراً جديداً تحت عنوان: "صيرفة تنشط في أكثرية المصارف وترقب لرقم التداول".
 
 
وأشار التقرير إلى أنه "في عطلة رأس السنة، فقط بنك الموارد وبنك MEAB فتحا أبوابهما للمواطنين للقيام بعمليات شراء دولار عبر منصة صيرفة من دون سقوفٍ وبسعر 38 ألف ليرة للدولار الواحد".
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وذكر التقرير أنّ "المصارف التي ستفتح أبوابها ستنخرط بأكثريتها الساحقة في قرار مصرف لبنان"، مشيراً إلى أن "تلك المصارف إتخذت التدابير التي تراها مناسبة لجهة سقف العمليات وما إذا كانت ستقتصر على زبائنها أم ستوسعها بشروط".
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. شاهد الفيديو المُرفق:
 

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