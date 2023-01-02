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لبنان

توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المناطق!

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:21
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أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أنه "طرأ عطل في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".
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