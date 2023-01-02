توقف خدمات "أوجيرو" في هذه المناطق!

أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أنه "طرأ عطل في سنترال المزرعة بسبب الضغط على المولدات مما أدى الى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".

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