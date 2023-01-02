مساء اليوم.. هكذا أصبح سعر الدولار في السوق الموازية

تراوح سعر صرف الدّولار، مساء اليوم الإثنين، في السوق الموازية، بين 42100 و 42200 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ تسعيرة العملة الخضراء تراوحت عصر اليوم بين 42100 و42300 للدولار الواحد