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لبنان

مساء اليوم.. هكذا أصبح سعر الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
02-01-2023 | 16:28
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تراوح سعر صرف الدّولار، مساء اليوم الإثنين، في السوق الموازية، بين 42100 و 42200 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ تسعيرة العملة الخضراء تراوحت عصر اليوم بين 42100 و42300 للدولار الواحد
 
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