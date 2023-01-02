المصارف تبدأ اليوم تطبيق اجراء مصرف لبنان الاخير

كتب جوزيف فرح في" الديار": اكدت مصادر مصرفية مطلعة ان كل المصارف ستبدأ اعتبارا من اليوم في تطبيق الاجراء الذي اعلنه مصرف لبنان في الاسبوع الماضي والقاضي بأن مصرف لبنان يشتري كل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر صيرفة ٣٨الف ليرة لكل المواطنين والشركات دون سقف لقيمة العمليات.

Advertisement

واتى هذا القرار بعد ان وضعت الية لهذا التدبير خصوصا قي ما يتعلق بالمواطنين واموالهم والمعيار الذي على اساسه يتم قبول التحويل من الليرة اللبنانية التي يحملونها الى الدولار الاميركي وبعد وضع استثناءات مثل منع صيرفة عن اصحاب المحطات والشركات المستوردة للنفط باعتبار انهم باتوا يسعرون المحروقات على سعر السوق الموازية وليس على سعر صيرفة.

في وقت أكدت مصادر جمعية المصارف الجمعية لم تعترض على قرار حاكم المصرف المركزي، لكنها تركت الحرية لكل مصرف على حدة لإعتماد الآلية اللازمة لتطبيق البيان إن كان لجهة تحديد سقف السحوبات المسموح به أو حتى أيام العمل وغيرها.

وتتفاوت عمليات الصيرفة بين مصرف واخر حيث وضعت بعض المصارف سقوفا للعملية في حدود المئة مليون ليرة بينما كان البعض الاخر يحدد السقف لغاية المليار ليرة كبنك الموارد الذي شهد خلال الايام الماضية وعيد راس السنة اقبالا من قبل مودعيه ومن قبل المودعين من بقية المصارف حيث تقول الرئيسة التنفيذية للبنك الدكتورة نهلة خداج بو دياب ان الموظفين الذين كانوا في اجازة طلبوا منها الالتحاق بوظيفتهم لتلبية طلبات الزبائن كما ان بعض الفروع استمرت في اجراء العمليات حتى الساعة العاشرة مساء.

وذكرت بو دياب ان البنك مدد ساعات العمل حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر وخصص عددا من فروعه ساعات بعد الظهر لعملاء المصارف الأخرى شرط أن يقدم هؤلاء أوراقاً شخصية ثبوتية بامتلاكهم حساباً في المصارف الاخرى على أن يبدأ المواطنون بقبض دولاراتهم يوم الثلاثاء أو الأربعاء كحد أقصى لأن إتمام العملية يحتاج أقله إلى يومي عمل فعلي.

لكن مصادر مصرفية اعتبرت اجراء مصرف لبنان مثل بقية الاجراءات التي اتخذها سابقا هي اجراءات موقتة ومحاولة لضبط سرعة الانهيار لانه طالما لم تطبق الاصلاحات ولا شروط صندوق النقد الدولي فعبثا يحاول مصرف لبنان.