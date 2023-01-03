Advertisement

لبنان

هذا هو اتجاه الدولار في حال التزمت المصارف بعمل "صيرفة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-01-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1025377-638083305197109351.JPG
Doc-P-1025377-638083305197109351.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قد يكون تحديد الإتجاه المستقبلي لسعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية في هذه الأيام من أصعب الأمور في علم المال والنقد والإقتصاد لا سيما وأن عملية تسعير الدولار منذ عشرة أيام حتى الآن لا تخضع لأي إعتبارات علمية ولا لأي معادلة إقتصادية نقدية واضحة. جل ما في الأمر أن سعر صرف الدولار بدأ مشواره التصاعدي قبل عشرة أيام بطريقة جنونية حتى بلغ خلال ايام عتبة 48000 الف ليرة ليتفاجأ الجميع، بادئ ذي بدء، ببيان صادر عن حاكم مصرف لبنان يرفع فيه سعر الدولار عبر منصة صيرفة حتى 38000 الف ليرة ويعلن أنه اعتباراً من تاريخ صدور البيان يستطيع أي مواطن تبديل ما لديه من ليرات لبنانية بدولار اميركي نقدي عبر المصارف ووفق الآلية المعمول بها على منصة صيرفة.

بعدها بدأ سعر الدولار مسيرته بالتراجع في مقابل محاولات حثيثة من قبل الصرافين ومشغلي التطبيقات بإبقاء سعره أعلى من 40000 ليرة لا سيما وأن معظمهم قد إشترى الدولار بأسعار تفوق الـ 44000 ليرة.

اليوم وبعد إنتهاء عطلة رأس السنة يترقب الصرافون ومشغلو التطبيقات بحذر حركة منصة صيرفة ومدى إلتزام المصارف بالتعميم الجديد لمصرف لبنان الذي حدد سعر الدولار على منصة صيرفة بـ 38000 وإن كانت المصارف ستبيع الدولار لجميع المواطنين من دون تقييد أو شروط حسب ما ينص منطوق التعميم.

لذلك فإن الصرافين المرخصين يعتقدون، بحسب مصادر مطلعة على عمل الصرافة، "انه في حال لبت المصارف الطلبات المقدمة أمامها لشراء الدولار عبر منصة صيرفة اليوم فإن السعر سيتراجع بحدود الف ليرة اليوم" وسيقف عند عتبة ال 40000 ليرة مؤقتاً". هذه التقديرات أوردها أحد الصيارفة المرخصين من الفئة (ب) في الساعة السادسة من مساء امس وقد أشار إلى أن السوق بدأ بالتراجع مساء" وقد انتهى ب 42200 ليرة عند الساعة السادسة والنصف علماً بأن الصيارفة كانوا قد أخذوا إحتياطاتهم وبدأوا بشراء الدولار بسعر أقل بستماية ليرة عن السعر المحدد على التطبيقات خوفاً من إتجاه السوق اليوم .

من الواضح أن إتجاه السوق تنازلي في الأيام المقبلة في حال التزمت المصارف بعمل منصة صيرفة حيث من المتوقع أن يستمر التراجع حتى عتبة الـ 38000 ليرة بإنتظار تطورات في عمل صيرفة أو في الوضع المالي والنقدي بشكل عام .

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-01-03
05:00 | 2023-01-03
06:56 | 2023-01-03
06:36 | 2023-01-03
06:15 | 2023-01-03
06:09 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website