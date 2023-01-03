ورقة الضغط على "الحزب" بيد باسيل وجعجع... فمَنْ أقرب إلى الرئاسة؟

لا مؤشّرات تُوحي بأنّ هناك حلحلة في الملف الرئاسيّ، فمواقف الكتل النيابيّة على حالها حتى اللحظة، ولم تفضِ الإتّصالات التي حصلت بين معراب والمختارة من جهّة، وبين عين التينة والحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" وبين وليد جنبلاط ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل من جهّة ثانيّة إلى أيّ تطوّرٍ يمكن أنّ يُساهم في الذهاب إلى الحوار أو التغيير في المعادلة الرئاسيّة، فلا يزال "فريق الثامن من آذار" من دون مرشّحٍ، فيما "المعارضة" منقسمة بين داعمٍ لرئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض وبين عصام خليفة والأوراق التي تحمل شعارات.

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ورغم أنّه تمّ طرح أسماء جديدة لمرشّحين في الكواليس، فلا يبدو أنّ الكتل قامت خلال فترة الأعياد بدراستها أو الموافقة عليها، ما يعني عمليّاً أنّ الأزمة الرئاسيّة مستمرّة بانتظار موافقة الأفرقاء على تلبيّة الدعوة للحوار. وهناك عقبتان تقفان أمام انتخاب الرئيس في السنّة الجديدة: فنواب "فريق الثامن من آذار" يُريدون التوافق على المرشّح سلفاً عبر الحوار، أمّا "المعارضة"، فتُنادي بتطبيق الديمقراطيّة والإقتراع لأحد المرشّحين المطروحين.



وفي هذا الإطار، يقول مراقبون إنّ بداية الـ2023 لن تحمل أيّ خرقٍ في الإستحقاق الرئاسيّ، لكنّهم يولون إهتماماً للحركة التي يقوم بها نواب "اللقاء الديمقراطيّ" بين معراب وعين التينة، فإذا نجحت المختارة في جرّ "القوّات" إلى الحوار، واستطاع "حزب الله" بطريقة ما إقناع "التيّار الوطنيّ الحرّ" بعدم رفض دعوة برّي الثالثة، فإنّه سيبدأ النقاش جدّياً بين كافة الكتل على إسم الشخصيّة الوسطيّة. وفي هذا الإطار، يقول مراقبون إنّ بداية الـ2023 لن تحمل أيّ خرقٍ في الإستحقاق الرئاسيّ، لكنّهم يولون إهتماماً للحركة التي يقوم بها نواب "اللقاء الديمقراطيّ" بين معراب وعين التينة، فإذا نجحت المختارة في جرّ "القوّات" إلى الحوار، واستطاع "حزب الله" بطريقة ما إقناع "التيّار الوطنيّ الحرّ" بعدم رفض دعوة برّي الثالثة، فإنّه سيبدأ النقاش جدّياً بين كافة الكتل على إسم الشخصيّة الوسطيّة.



وفي هذا السيّاق، يُصّر النائب جبران باسيل على سحب الحوار من عباءة الرئيس برّي، وتوظيفه مسيحيّاً للضغط على "الثنائيّ الشيعيّ". إضافة إلى ذلك، لم يُلاحظ أيّ تنازل في ما يخصّ صفات الرئيس المقبل، فـ"الجمهوريّة القويّة" تطمح لإيصال مرشّحها السياديّ"، بينما "حزب الله" و"حركة أمل" يتجنّبان الدخول في معارك سياسيّة مع الرئيس الجديد هما بغنى عنها.