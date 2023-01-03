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لبنان

صحة اللبنانيين بخطر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2023 | 03:15
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انتهى عام 2022 في لبنان بـ "فضيحة" طبية حيث تم إكتشاف ومصادرة أدوية مزوّرة تُعطى لمرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة، ولا تزال هذه القضية تتفاعل محلياً

 فقد اعتبر مرجع طبي عبر "لبنان 24" ان "دخول هذه الأدوية المزورة الى لبنان ناتج عن فقدان الدواء وارتفاع سعره بشكل كبير الأمر الذي يجعل المريض يبحث عنه في الخارج وعن طريق تجار "الشنط" ومن خلفهم من "مافيات وعصابات دواء" ما سمح بدخول الأدوية المزورة كدواء methotrexate   الذي تبين انه يحتوي على بكتيريا قاتلة". 

 وتابع المرجع: "لا نعرف عدد مرضى السرطان الذين أخذوا هذا الدواء وكمية الأدوية المزورة الموجودة في الأسواق".

وطالب بوجوب انشاء مختبر مركزي يكون تابعا لوزارة الصحة يتم فيه فحص الدواء، مُحذرا من ان صحة اللبنانيين بخطر

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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