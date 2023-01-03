ماذا وجهت شركات الطيران من رسائل؟

قال مصدر معني بادارة مطار بيروت "إن ما حصل ليلة رأس السنة من وصول الرصاص الطائش الى مدرج المطار وإصابة طائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط أمر خطير وسيء جداً، ليس فقط من الناحية الأمنية بل من ناحية سمعة المطار عالمياً ، اذ ان عددا من الشركات العالمية وجهت أسئلة الى المعنيين في المطار عن هذه الحادثة وخطورتها.

أضاف المصدر "ان شركات الطيران العالمية قد تعدّل خطوط سير طيرانها إذا لم تأخذ التطمينات اللازمة من المعنيين، ناهيك عن الكلفة العالية لإصلاح الطائرات التي تصاب بالرصاص، ومقاربة شركات التأمين لهذا النوع من الحوادث".