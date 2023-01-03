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لبنان

عمره 17 عاماً... هكذا فارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
03-01-2023 | 01:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض ابن بلدة المروانية الشاب، "أحمد محمد قاسم عقيل" (17 عاماً) لحادث سير على على أوتوستراد زفتا - النميرية، ما ادى الى وفاته على الفور.
 
 
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حادث سير

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