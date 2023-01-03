هل ينهي باسيل ملف النازحين؟

في ظل عدم حصول اي تقدم جدي في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وبالتوازي مع تحسن وضع الدولة السورية سياسياً وعسكريا مع تقدم العلاقات مع تركيا، يبدو ان القوى السياسية تحاول العمل بشكل منفرد لايجاد الحلول لهذه القضية.

وتؤكد مصادر مطلعة "ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبّر في اكثر من لقاء حزبي داخلي انه سيعمل على تحقيق انتصار في موضوع النازحين خلال وقت قريب يضاف الى انجاز الترسيم البحرية".

وتضيف المصادر" ان اي لقاء قد يحصل بين باسيل والرئيس السوري بشار الاسد سيكون ملف النازحين مطروحا فيه، وقد لا تحصل الزيارة الا وإنجاز اعادة النازحين هو احد نتائجها".