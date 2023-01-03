Advertisement

لبنان

هل ينهي باسيل ملف النازحين؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-01-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1025392-638083324242076999.jpg
Doc-P-1025392-638083324242076999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في ظل عدم حصول اي تقدم جدي في ملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وبالتوازي مع تحسن وضع الدولة السورية سياسياً وعسكريا مع تقدم العلاقات مع تركيا، يبدو ان القوى السياسية تحاول العمل بشكل منفرد لايجاد الحلول لهذه القضية.

وتؤكد مصادر مطلعة "ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبّر في اكثر من لقاء حزبي داخلي انه سيعمل على تحقيق انتصار في موضوع النازحين خلال وقت قريب يضاف الى انجاز الترسيم البحرية".

وتضيف المصادر" ان اي لقاء قد يحصل بين باسيل والرئيس السوري بشار الاسد سيكون ملف النازحين مطروحا فيه، وقد لا تحصل الزيارة الا وإنجاز اعادة النازحين هو احد نتائجها".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2023-01-03
05:00 | 2023-01-03
06:56 | 2023-01-03
06:36 | 2023-01-03
06:15 | 2023-01-03
06:09 | 2023-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website