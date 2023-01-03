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لبنان

إحذروا الأنفاق!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2023 | 05:45
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تحوّل بعض الانفاق في بيروت والضواحي الى كابوس لدى اللبنانيين، وخصوصا أنفاق طريق المطار والمدينة الرياضية وخلدة بسبب غياب الانارة عنها، إضافة الى مشاكل من نوع اخر كالحفر و"الريغارات" المفتوحة التي تؤدي الى تجمع مياه الامطار

وناشد العضو في جميعة "اليازا" فؤاد الصمدي عبر "لبنان 24" جميع المعنيين إيجاد الحلول اللازمة لهذه الانفاق التي تنذر بكوارث قد لا تحمد عقباها في حال لم يتم انارة الشوارع أولا، إضافة الى حل المشاكل الأخرى.

غير انّ الصمدي اعتبر انّ مشكلة عدم الرؤية هي الكارثة الأكبر، داعياً البلديات ايضاً كل واحدة في محيطها الجغرافي الى وضع "عواكس" ومرايا او أي نوع من الإشارات التي تحدد جوانب النفق منعا لمزيد من هدر الدماء على الطرقات بسبب الحوادث المميتة. 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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