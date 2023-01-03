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لبنان

تفاصيل إطلالة نصرالله اليوم.. هكذا ستكون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2023 | 02:15
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أكّدت مصادر مُقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24"، أنّ موعد إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، ما زالَ قائماً، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذكرى رحيل المسؤولين العسكريين قاسم سليماني وأبو مهدي المُهندس.
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وأشارَت المصادر إلى أنَّ تلك الإطلالة ستأتي لتنفي كل التأويلات والأقاويل الإسرائيلية بشأن صحة نصرالله، موضحة أنّ الكلمة اليوم ستتناول مختلف الملفات.
بدورها، رجّحت مصادر سياسية أخرى ألا تطول الكلمة كثيراً، أي أنها ستكون مختصرة، لكنها في الوقتِ نفسها ستشمل محاور عديدة أبرزها: المناسبة (أي ذكرى رحيل سليماني والمُهندس) - الوضع الإسرائيلي وتشكيل حكومة جديدة في تل أبيب - استهداف سوريا. 
أمّا في ما خصّ محور الوضع الداخلي اللبناني ضمن خطاب اليوم، فسيركز الكلام على النقاط التالية: العلاقة مع التيّار الوطني الحر - الملف الرئاسي - الملف الحكومي - مبادرة الحوار التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري والمبادرات الأخرى التي تحصل. مع هذا، فإن نصرالله قد يُجدّد التأكيد على أنّ "حزب الله" لم يُعطِ أيّ وعدٍ رئاسيّ لأحد.
وفي السّياق، لفتت المصادر إلى أنّ نصرالله لن يُعلن عن ترشيح أحدٍ لرئاسة الجمهورية، اليوم، مشيرة إلى أن التذكير بأهمية التوافق سيتجدّد من دون الغوص في تفاصيل الأمور.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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