أحب لبنان وزاره... هذا ما اوصى به البابا بنديكتوس اللبنانيين​



في الرابع عشر من أيلول 2012، اطلقت المدفعية في مطار رفيق الحريري الدولي 21 طلقة ترحيباً بالبابا بنديكتوس السادس عشر الذي وصل الى لبنان حاملا في خبايا لباسه الحبريّ رائحة القداسة والاشتياق من سلفة البابا القديس يوحنا بولس الثاني.

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ثلاثة ايام مرّت على اللبنانيين كالحلم وهم الذين كانوا يعانون من مشاكلهم وأزماتهم تماما كما يعانون اليوم، لكن بوتيرة مختلفة وبشكل أقلّ وجعاً وألماً واحباطاً. ثلاثة ايام مرّت على اللبنانيين كالحلم وهم الذين كانوا يعانون من مشاكلهم وأزماتهم تماما كما يعانون اليوم، لكن بوتيرة مختلفة وبشكل أقلّ وجعاً وألماً واحباطاً.





وبالحديث عن الاحباط، لا بد من الاشارة الى ان زيارة البابا بنديكتوس الذي رحل ملتحقاً بقافلة الأبرار والصديقين، اتت اولاً لزرع الطمأنينة والأمل والرجاء في قلب اللبنانيين وكل أبناء هذا الشرق المتألم والموجوع. وبالحديث عن الاحباط، لا بد من الاشارة الى ان زيارة البابا بنديكتوس الذي رحل ملتحقاً بقافلة الأبرار والصديقين، اتت اولاً لزرع الطمأنينة والأمل والرجاء في قلب اللبنانيين وكل أبناء هذا الشرق المتألم والموجوع.

رسمت زيارة الحبر الاعظم في ذلك الوقت للبنان مسارا جديداً لمسيحيي الشرق، دعيوا من خلاله للسير في النور وصولا الى شرق جديد يستعيد مجد القديم، ويستحق حقا ان يكون مهد الديانات السماوية.



وزيارة البابا فتحت النقاش حول الدور المسيحي في المنطقة، انطلاقا من شرطين أساسيين : الشركة والشهادة . تماماً كما نجح سلفه البابا يوحنا بولس الثاني قبل 15 عاما في تحديد دور لبنان بأنه " أكثر من بلد، إنه رسالة".

وقبل مغادرته الأراضي اللبنانية وقبل انهاء زيارته لبلد الارز التي حملت عنوان "سلامي أعطيكم"، قال متوجها الى اللبنانيين:



"من أجل لبنان لكي يعيش بسلام ويتصدى بشجاعة لكل ما يمكن أن يدمره أو يقوضه"، مضيفاً: "أتمنى للبنان أن يواصل السماح بتعددية الأديان وعدم الإصغاء لصوت الذين يريدون منعها".