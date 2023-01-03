الصيدليات قد تُقفل أبوابها.. ماذا كشف نقيب الصيادلة اليوم؟

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم أن وضع قطاع الأدوية في لبنان شبيهٌ بوضع القطاعات الاقتصادية كافة التي ترزحُ تحت وطأة الهمّ المعيشي.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أكّد سلوم أن هناك انقطاعاً في الأدوية، موضحاً أنّ الأسعار مرتبطة بسعر الدولار والمؤشّر الصادر عن وزارة الصحة.

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وكشف سلوم أنّه في ضوء الأزمة الكبيرة وعدم قدرة المواطنين على العثور على حليب للأطفال وعلى أدوية مرضى السرطان، سيتم عقد اجتماع مهم جداً الخميس المقبل مع القوى النقابية والاتّحادات العمّاليّة بهدف مناشدة المسؤولين والطلب منهم انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة فاعلة واتّخاذ خطوات جديّة لإنقاذ القطاعات.