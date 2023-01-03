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لبنان

في دير عمار... رصاصة طائشة تخترق زجاج احدى السيارات

Lebanon 24
03-01-2023 | 04:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختراق رصاصة طائشة زجاج سيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها للمواطن " ي. ج"  في منطقة دير عمار.
 
ولم ينتج عن الرصاصة اي اصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.
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