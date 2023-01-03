في دير عمار... رصاصة طائشة تخترق زجاج احدى السيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اختراق رصاصة طائشة زجاج سيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها للمواطن " ي. ج" في منطقة دير عمار.

ولم ينتج عن الرصاصة اي اصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.