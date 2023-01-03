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لبنان
انخفاض في أسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
Lebanon 24
03-01-2023
|
04:25
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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة وقارورة الغاز 26000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 696000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 715000 ليرة
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المازوت 773000 ليرة
الغاز 440000 ليرة
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