انخفاض في أسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

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انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 17 ألف ليرة وقارورة الغاز 26000 ليرة.وأصبحت الاسعار كالاتي:البنزين 95 أوكتان 696000 ليرةالبنزين 98 أوكتان 715000 ليرةالمازوت 773000 ليرةالغاز 440000 ليرة