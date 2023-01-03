الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة

اعتبرَ المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأستاذ فارس الجميل أنّ "تمسّك التيار الوطني الحر بوزارة الطاقة يدلّ على خوف من شيء ما، أو يكون ذلك بمثابة إصرار على عنادٍ يدفع ثمنه الشعب اللبناني".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت الجميّل إلى أنّ "نشر وثيقة الكهرباء مع البيان الأخير الصادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، تأتي في إطار الرّد على النائبة ندى البستاني"، وأضاف: "التيار هو من افتعل السجال يوم الجمعة، والعنوان الأبرز: (يا بتعطونا 68 مليون دولار أو ما في كهرباء".

وأشار الجميّل إلى أنّ شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء هو إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، موضحاً أن "رئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء، كان لديه ضمانات عربية ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل".

وبشأن إمكانية انعقاد جلسات المجلس الوزراء، أعلن الجميّل أنّ ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بهذا الشأن، وأضاف: "رئيس الحكومة بانتظار استكمال الاتصالات وعندما تدعو الحاجة لن يتردّد بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء وهناك العديد من الملفات المُلحّة".

وتابع: "رئيس الحكومة يلتزم بالأصول الدستورية ولن يقبل بأي أمر خارج الدستور.. سمعنا أن التيار بصدد الطعن بدستورية وقانونية الجلسات والمراسيم التي أقرّت. الجلسة عقدت في إطار دستوري، ولا يمكن الطعن بهذا الأمر والموضوع هذا خارج النقاش. هم يعتمدون الطعن على المراسيم التي صدرت، علماً أن القضاء المُختص وفي أكثر من مرّة، أفتى أن هذه المراسيم صدرت بشكل قانوني ولا لُبس فيها".

وأكمل: "هم يذهبون إلى القضاء المختص بحجة أن هناك مخالفات قانونية، لكنهم في الوقت نفسه يدعون إلى اعتماد المراسيم الجوالة التي اتخذت بإجراء استثنائي خارج الدستور والأصول وفي فترة الحرب عندما كان البلد منقسماً. يحاولون رد البلد إلى حقبة الحرب ولا أدري هذا الحنين الدائم لديهم للحروب والمشاكل".