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لبنان

داخل احدى الدوائر الرسمية... مواطن يتعرض لوعكة صحية (صورة)

Lebanon 24
03-01-2023 | 04:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "طارق علوش"، لوعكة صحية داخل مبنى وزارة المالية في حلبا-عكار، ما ادى الى حالة من الهلع في صفوف الموظفين.
 
وعلى الفور، حضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعمل على نقله الى احد مستشفيات المنطقة.
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حلبا

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