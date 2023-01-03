داخل احدى الدوائر الرسمية... مواطن يتعرض لوعكة صحية (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "طارق علوش"، لوعكة صحية داخل مبنى وزارة المالية في حلبا-عكار، ما ادى الى حالة من الهلع في صفوف الموظفين.

وعلى الفور، حضر الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعمل على نقله الى احد مستشفيات المنطقة.