عبدالله: دعم الأمن الصحي والاجتماعي للمواطن يجب أن يبقى الأولوية

كتب رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر":

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"نشكر جهود ومساعي كل من ساهم في تأمين مبلغ ٦٠٠ مليار لدعم تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،ومساعدة المضمونين بالتخفيف من معاناتهم....دعم الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنيجب أن يبقى الأولوية".