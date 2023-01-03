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لبنان

عقب صدور جدول المحروقات... ماذا قال البراكس؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 05:30
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اعلن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان "جدول تركيب اسعار المحروقات صدر اليوم،  مع تراجع في سعر صرف الدولار 2100 ليرة ، بحيث احتسب 42100 عوضا عن 44200 ليرة في آخر جدول من العام الفائت".
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وفي تصريح قال البراكس: "ولكن ارتفاع اسعار المحروقات المستوردة خفف من حجم انخفاض الاسعار للمستهلك،لان سعر الالف ليتر بنزين ارتفع ما يقارب 21.65 دولارا و المازوت  23.15 دولارا،  وبذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13000 ليرة لتصبح 696000 ليرة، وصفيحة المازوت تراجعت 17000 ليرة لتصبح 773000 ليرة، اما قارورة الغاز فانخفضت 26000 ليرة لتصبح 440000 ليرة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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