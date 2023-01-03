عون زار السفارة البابوية معزيا بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر

زار الرئيس العماد ميشال عون مقر السفارة البابوية في حريصا حيث قدم تعازيه الى السفير البابوي المونسينيور باولو بوجيا بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر.

ودوّن عون في سجل التعازي الكلمة الآتية: "تعازي الصادقة، لقد خسر لبنان بوفاة البابا بينيدكتوس السادس عشر صديقاً كبيراً ".