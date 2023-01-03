بري دعا اللجان المشتركة الى جلسة الخميس المقبل

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان : المال و الموازنة ، الإدارة و العدل ، الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة و التخطيط الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس والواقع في 5 كانون الثاني 2023، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و موقتة على التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة .