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لبنان

الخليل واصل تقبل التعازي بوفاة والده في صور

Lebanon 24
03-01-2023 | 06:15
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واصل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تقبل التعازي بوفاة والده احمد يوسف الخليل ، في قاعة مجمع الخضرا في مدينة صور.
 
وسيقام يوم غد الأربعاء مجلس عزاء عن روح الراحل الخليل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة نادي الإمام الصادق في صور .
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