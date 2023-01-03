الخليل واصل تقبل التعازي بوفاة والده في صور

واصل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل تقبل التعازي بوفاة والده احمد يوسف الخليل ، في قاعة مجمع الخضرا في مدينة صور.



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وسيقام يوم غد الأربعاء مجلس عزاء عن روح الراحل الخليل عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة نادي الإمام الصادق في صور .