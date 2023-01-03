تضليل".. هذا ما قيل مؤخراً عن وعدٍ من "حزب الله" لباسيل

علقت مصادر مقرّبة من "الثنائي الشيعي" على الكلام الذي يشير إلى إعطاء "حزب الله" وعوداً رئاسية لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للسنوات المقبلة.

واعتبرت المصادر أنّ هذا الكلام هو بمثابة "اصطياد بالماء العكر وليس حقيقياً، كما أنه ضربٌ من ضروب التضليل"، وأضافت: "المهمة الأساسية اليوم تقتضي الخروج من النفق المظلم وانتخاب رئيسٍ جديد، وهناك 6 سنوات لا ندري ماذا ينتظرنا فيها، ومن المبكر تماماً الحديث عن المرحلة المُقبلة لأن الحاليّة هي الأساس ومن خلال نُمهد لفترات لاحقة".

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وختمت بالقول: "لكلّ حادثٍ حديث، وما حدا بيعرف شو ناطرنا وشو ممكن يصير".