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لبنان

جعجع: الحوار جارٍٍ

Lebanon 24
03-01-2023 | 06:56
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شدد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على أن "الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي اعتدنا عليها، والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات الـ17 الماضية".
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كلام جعجع جاء خلال استقباله وفداً من منطقة البقاع الشمالي، إذ اثنى على "روح الإلفة والوحدة والتعاون التي تسود بين جميع فاعليات منقطة دير الأحمر والتي أدّت إلى بداية نهضة حقيقيّة في المنطقة".
 
وقال: "إن هذا التعاون بين نائب المنطقة واتحاد البلديات والبلديات والمخاتير والتركيبة القوّاتية في المنطقة بالإضافة إلى الشخصيات المحليّة أدى إلى تنفيذ عدد من المشاريع الحيويّة من ينابيع مياه وإنشاء عدد من البرك الزراعيّة مروراً بتأمين مولدات كهرباء لبعض البلدات وصولاً اليوم إلى وضع خطّة شاملة لتأمين الطاقة الكهربائيّة لجميع قرى المنطقة عبر استخدام الطاقة البديلة (الطاقة الشمسيّة)".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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