جعجع: الحوار جارٍٍ

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شدد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على أن "الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي اعتدنا عليها، والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات الـ17 الماضية".كلام جعجع جاء خلال استقباله وفداً من منطقة البقاع الشمالي، إذ اثنى على "روح الإلفة والوحدة والتعاون التي تسود بين جميع فاعليات منقطة دير الأحمر والتي أدّت إلى بداية نهضة حقيقيّة في المنطقة".