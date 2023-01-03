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لبنان

تحذير من قوى الأمن للمواطنين... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 07:04
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

يتمّ التّداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برسالة نصيّة توهم متلقّيها بأنّه سيربح تعبئة شريحة مسبقة الدّفع لخطّ خلوي من شركتي ALFA أو TOUCH بقيمة /22،73/ دولار أميركيّ، وذلك من خلال النقر والولوج إلى الرابط الإلكتروني التّالي:www.tinyurl.com/lebanonmobile-23.
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لذلك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الكرام، التنبّه من هذا الرابط، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الآخرين.
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