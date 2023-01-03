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لبنان

حريق داخل معمل بلاستيك في نيحا (صور)

Lebanon 24
03-01-2023 | 07:40
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل معمل بلاستيك في نيحا-البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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