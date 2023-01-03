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لبنان

حادثة أليمة... إليكم ما حصل في عين الرمانة

Lebanon 24
03-01-2023 | 07:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ أحد الأشخاص رمى نفسه من الطابق الرابع في منطقة عين الرمانة، ما أدّى إلى وفاته على الفور.
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