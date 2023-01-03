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لبنان

إيهاب مطر: موقف مفتي الجمهورية يمثلني

Lebanon 24
03-01-2023 | 08:42
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غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على "تويتر": "الشغور الرئاسي أمر مرفوض  وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك". هذا الكلام لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان يعبر عن كل لبناني شريف يقدم مصلحة الوطن على ما عداها من مصالح فئوية ضيقة. هذا الموقف يمثلني.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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