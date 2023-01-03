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لبنان

جنبلاط تلقى برقية جوابية من رئيس جمهورية العراق

Lebanon 24
03-01-2023 | 08:53
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تلقّى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، شكره فيها على تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسة.

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