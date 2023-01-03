جنبلاط تلقى برقية جوابية من رئيس جمهورية العراق

تلقّى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برقية جوابية من رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، شكره فيها على تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسة.





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