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لبنان

وزارة الخارجية تُدين قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى

Lebanon 24
03-01-2023 | 09:44
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية قيام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ باقتحام المسجد الأقصى بمواكبة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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وترى الوزارة أن هذا الانتهاك الخطير لحرمة المسجد الأقصى وكامل الحرم القدسي من قبل َوزير في الحكومة الاسرائيلية الجديدة يؤشر الى منحى السياسات المتطرفة التي بدأت تمارسها الحكومة الإسرائيلية حيال الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته. تتجلى هذه السياسات أيضا، بالاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين واقتحام المخيمات والبيوت وتدمير الممتلكات، ولا سيما من خلال تغيير َمعالم وواقع مدينة القدس.
كما تعتبر الوزارة هذه الممارسات اعلانا واضحا من حكومة نتنياهو على سياستها العدوانية ورفضها العملي لجهود السلام الهادفة إلى التوصل لحل على أساس الدولتين. كذلك تدعو الوزارة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، والقيام بما يلزم للجم التدهور الخطير وردع الحكومة الإسرائيلية والزامها إحترام قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة.
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