جريمة مروّعة في السير الضنية... أطلقوا النار عليه وقتلوه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً في بلدة سير الضنية يستقلون سيارة زجاجها داكن اللون، أطلقوا النار باتجاه "ح.ع.ه"، ما أدى الى وفاته بعد إصابته بعدّة أعيرة نارية.

وعلم أنّ إطلاق النار سببه قيام "ح.ع.ه" بقتل "ج.ب" في وقت سابقٍ.