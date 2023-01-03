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لبنان
إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات
Lebanon 24
03-01-2023
|
10:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال أمام محطة محروقات بالقرب من مستديرة "بيستاشيو" في مدينة الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات.
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الميناء
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