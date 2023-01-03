إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال أمام محطة محروقات بالقرب من مستديرة "بيستاشيو" في مدينة الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات.

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