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لبنان

إشكال وإطلاق نار أمام محطة محروقات

Lebanon 24
03-01-2023 | 10:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال أمام محطة محروقات بالقرب من مستديرة "بيستاشيو" في مدينة الميناء، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع اصابات.
 
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الميناء

إطلاق نار

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