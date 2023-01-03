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لبنان

شاب مفقود في صيدا... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
03-01-2023 | 10:21
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فُقد الشاب محمد حسن الديماس في صيدا، يوم أمس، ولم يعد إلى منزله حتّى تاريخه.
 
 
لمن يعرف عنه شيئاً الرجاء التواصل مع والده على الرقم 03856457.
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