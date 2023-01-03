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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير الاقتصاد ورابطة "قدامى القوات المسلحة"

Lebanon 24
03-01-2023 | 10:25
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال السيد أمين سلام، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. 
 
كما استقبل وفدا من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وتم التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين. 
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كذلك استقبل وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية العالمية برئاسة الدكتور شكيب رمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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