مراد: لضرورة دعم صندوق تعويضات أساتذة التّعليم الخاص

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دعا رئيسُ لجنة التّربية والتّعليم العالي والثّقافة النّائب حسن مراد إلى "ضرورةِ دعم صندوق تعويضات الأساتذة في الـتّعليم الخاص"، مشدّدًا على "أهميّة معالجة المشكلات التي تهمّ المعلّمين وأبرزها وحدة التشريع والتقاعد".ولدى استقباله وفد نقابة المعلمين في المدارس الخاصّة الذي ضمّ النقيب نعمة محفوظ يرافقه أمين عام النقابة أسامة ارناؤوط وعضو الهيئة التّنفيذية محمد ريحان بحضور مدير مركز عمر المختار التربوي محمد نجم الدين، لفتَ مراد إلى أحقيَّةِ مطالب المعلمين متعهّدًا وقوفه إلى جانب القطاعين العام والخاصّ في التّعليم والتّربية باعتبارهما الضّمانة لبناء الوطن، واعدًا بمتابعة القضايا التي عرضَها مع وفد النّقابة.هذا وشدَّد الوفدُ على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاصّ الذي يتحمّل عبءَ تعليم آلاف التّلاميذ وعبءَ رواتب آلاف المعلّمين.