مصرف لبنان يصدر بياناً بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

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أعلن مصرف لبنان في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ 310,000,000 دولار أميركي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".واشار البيان الى ان "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".