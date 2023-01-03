دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 42300 و42500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 42150 و42350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.