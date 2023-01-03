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لبنان

بشأن كلمة نصرالله.. ماذا فعل "الوطني الحر"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2023 | 13:30
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لوحظ أنّ "التيار الوطني الحر" أوفدَ عضو كتلة "لبنان القويّ" النائب غسان عطالله للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لشهادة القائدين اللواء ‎قاسم سليماني والحاج "أبو مهدي المهندس".
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وظهر عطالله في المهرجان إلى جانب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مُصطفى بيرم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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