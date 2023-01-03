بشأن كلمة نصرالله.. ماذا فعل "الوطني الحر"؟

لوحظ أنّ "التيار الوطني الحر" أوفدَ عضو كتلة "لبنان القويّ" النائب غسان عطالله للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لشهادة القائدين اللواء ‎قاسم سليماني والحاج "أبو مهدي المهندس".

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وظهر عطالله في المهرجان إلى جانب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مُصطفى بيرم.