كارثة بيئيّة تضربُ صيدا.. سعد: لن نتعايش مع أكوام النفايات

غرّد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد عبر "تويتر" قائلاً: "‏لن نتعايش مع أكوام النفايات ومعمل لا ينتج إلا الروائح الكريهة. أجريت إتصالاً بوزير البيئة بشأن الكارثة البيئية التي تضرب مدينة صيدا وجوارها، بانتظار إجراءات سريعة وفعالة من الحكومة ووزارة البيئة والبلديات".

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